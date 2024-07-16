Çankaya Belediye Başkanı Gölbaşı Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Gölbaşı Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Çankaya Belediye Başkanı Gölbaşı Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette, belediyeler arasındaki iş birliği ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

16.07.2024 16:18  Güncelleme: 16:23
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(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette, belediyeler arasındaki iş birliği ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ağırladı. Görüşmenin ardından, Atatürk Sahil Parkı'na inerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Odabaşı ve Güner, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Başkan Odabaşı, gezi sırasında ilçenin doğal güzellikleri, ilçedeki çalışmalar hakkında Başkan Güner'i bilgilendirdi. Başkan Odabaşı, ziyaretinden dolayı Başkan Güner'e teşekkür ederek, belediyeler arası dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Güner ise ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerinden etkilendiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Odabaşı'na teşekkür etti. Ziyaret sırasında iki belediye başkanı birbirine hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Gölbaşı Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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