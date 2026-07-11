Çankaya Belediye Başkanı Gözaltında

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Güner, KKTC'den hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Havalimanında görevli polislerce gözaltına alınan Güner, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, sabah saatlerinde adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapılan şüphelilerden 29'u gözaltına alınmıştı.