Çankaya Belediye Başkanı Güner'den Esnafa İftar ve Yeni Projeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediye Başkanı Güner'den Esnafa İftar ve Yeni Projeler

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, esnaf odaları ve vakıf temsilcileriyle düzenlenen iftar programında sosyal projeleri ve ikinci Kent Lokantası'nın açılışını duyurdu. Dayanışma mesajı verirken, sosyal desteklerin artacağını belirtti.

05.03.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, esnaf odaları ve vakıf temsilcileriyle iftar programında buluştu. Birlik ve dayanışma mesajı veren Güner, ikinci Kent Lokantası'nın yakında açılacağını ve sosyal desteklerin artırılacağını duyurdu.

Güner, Ankara Kahveciler, Pazarcılar, Simitçiler, Kuruyemişçiler, Lokantacılar ve Hamburgerciler Odaları ile Trabzon ve Sinop Vakfı başkanları ve üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

"Komşumuz açken tok yatmayacağız"

Güner, konuşmasında ilçede hayata geçirilen projelerden bahsederek, "Komşumuz açken tok yatmayacağız. Ramazan ayında da yılın geri kalanında da yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kent lokantalarımızı çoğaltıyor, gençler ve emekliler için sosyal alanlar oluşturuyoruz. Kültür merkezimizi de bu yıl içinde açarak Çankaya'yı kültür ve sanatın başkenti yapacağız" ifadelerini kullandı.

İkinci Kent Lokantası açılıyor

Ekonomik sıkıntılar karşısında dayanışmayı büyütmeyi amaçladıklarını söyleyen Güner, ikinci Kent Lokantası'nın yakında açılacağını duyurdu. Çankaya'da sosyal yardımları artırdıklarını söyleyen Güner, "53 milyon lira tutarında Halk Kart, Gıda Kart gibi sosyal desteklerle yurttaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Kent Lokantası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Çankaya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Vakıf, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner'den Esnafa İftar ve Yeni Projeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
18:38 ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
07:29 Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:12 Kongre salonunda ilginç olay Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:53 Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 19:55:43. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Güner'den Esnafa İftar ve Yeni Projeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.