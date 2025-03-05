Çankaya Belediye Başkanı Güner'den Esnafa İftar ve Yeni Projeler

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, esnaf odaları ve vakıf temsilcileriyle iftar programında buluştu. Birlik ve dayanışma mesajı veren Güner, ikinci Kent Lokantası'nın yakında açılacağını ve sosyal desteklerin artırılacağını duyurdu.

Güner, Ankara Kahveciler, Pazarcılar, Simitçiler, Kuruyemişçiler, Lokantacılar ve Hamburgerciler Odaları ile Trabzon ve Sinop Vakfı başkanları ve üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

"Komşumuz açken tok yatmayacağız"

Güner, konuşmasında ilçede hayata geçirilen projelerden bahsederek, "Komşumuz açken tok yatmayacağız. Ramazan ayında da yılın geri kalanında da yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kent lokantalarımızı çoğaltıyor, gençler ve emekliler için sosyal alanlar oluşturuyoruz. Kültür merkezimizi de bu yıl içinde açarak Çankaya'yı kültür ve sanatın başkenti yapacağız" ifadelerini kullandı.

İkinci Kent Lokantası açılıyor

Ekonomik sıkıntılar karşısında dayanışmayı büyütmeyi amaçladıklarını söyleyen Güner, ikinci Kent Lokantası'nın yakında açılacağını duyurdu. Çankaya'da sosyal yardımları artırdıklarını söyleyen Güner, "53 milyon lira tutarında Halk Kart, Gıda Kart gibi sosyal desteklerle yurttaşlarımızın yanındayız" dedi.