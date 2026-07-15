Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Görevden Uzaklaştırıldı

15.07.2026 16:48  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i, örgüt kurma, rüşvet ve ihale fesadı suçlamalarıyla görevden uzaklaştırdı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Temmuz 2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Çankaya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:22
Haluk Levent’in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
Haluk Levent'in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 17:57:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.