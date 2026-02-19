Güner'den Ramazan İftarı: Gaziler ve Şehit Aileleriyle Dayanışma - Son Dakika
Güner'den Ramazan İftarı: Gaziler ve Şehit Aileleriyle Dayanışma

19.02.2026 23:32  Güncelleme: 09:57
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan ayının ilk iftarında gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek, Ramazan’ın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan ayının ilk iftarında gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek, Ramazan'ın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iftarında gazilerimiz ve şehit ailelerimizle aynı sofrada buluştuk; dayanışmayı, umudu ve sevgiyi hep birlikte büyüttük. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

