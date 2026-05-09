Hüseyin Can Güner, Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi

09.05.2026 12:45  Güncelleme: 14:37
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mahalle ziyaretleri sırasında vatandaş ve esnafla bir araya gelerek, belediye çalışmalarını yerinde değerlendiriyor ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinliyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla, yeşil alanların artırılması ve sosyal projeler üzerinde duruyor.

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında incelemelerde bulunan Başkan Güner, hem devam eden çalışmaları yerinde değerlendiriyor hem de mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinliyor.

Başkan Hüseyin Can Güner, Çankaya'da vatandaş ve esnafla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Sahada incelemelerde bulunan Güner, belediye çalışmalarını yerinde değerlendirirken mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinliyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Çankaya'yı ortak akılla yönetmeye devam ettiklerini belirten Güner, "Çankaya'yı masa başından değil, sokakta komşularımızla birlikte yönetiyoruz. Her mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümleri birlikte üretiyoruz. Yeşil alanlardan sosyal projelere kadar attığımız her adımda dayanışmayı ve ortak yaşam kültürünü büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

ORTAK AKIL VE KATILIMCI BELEDİYECİLİK VURGUSU

Birlik Mahallesi'nde parkları ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Güner, özellikle yeşil alanların artırılması ve kamusal yaşam alanlarının güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara dikkati çekti. Güner, "Birlik Mahallemizde parklarımızı ziyaret ettik, komşularımızla bu güzel havada bir araya geldik. Parklarımızı daha da güzelleştirmeye, çocuklarımızın ve yurttaşlarımızın keyifle vakit geçireceği alanları artırmaya devam edeceğiz. Çankaya'nın dört bir yanında yeşil alanları çoğaltmayı ve her fırsatta komşularımızla buluşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Güner'in bir diğer durağı ise Yaşamkent Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla birlikte bölgede incelemelerde bulunan Güner, Çankaya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan Çankaya Evi ve Emekli Lokali çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarete Ankara Milletvekili Adnan Beker de katıldı.

Mahalle buluşmalarının dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Güner, "Yaşamkent Mahallemizde muhtarımız ve komşularımızla birlikte incelemelerde bulunduk, Çankaya Evi ve Emekli Lokali projelerimiz üzerine sohbet ettik. Bu verimli buluşma için tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Çankaya'mızı bir uçtan bir uca daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha dayanışmacı bir kent haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

