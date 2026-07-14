Çankaya Belediye Başkanı İftira İddiasında Bulundu - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı İftira İddiasında Bulundu

Çankaya Belediye Başkanı İftira İddiasında Bulundu
14.07.2026 22:40
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Hüseyin Can Güner, savcılıkta gizli tanık beyanlarını reddetti ve üzerlerine iftira atıldığını söyledi.

ÇANKAYA Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, savcılık ifadesinde, "Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Üzerimize iftira atılmaktadır" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Güner, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güner savcılık ifadesinde Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden önce serbest avukatlık yaptığını ifade ederek, "2024 yılı yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilmem üzere avukatlık yapmayı bıraktım. Benim belediyedeki işlerle ilgili olarak özellikle ihale konularıyla tek tek ilgilenmem mümkün değildir. Ne görev tanımımda böyle bir şey vardır ne de ihalelerle ilgili sorumluluğum vardır. İlgili müdürlükler hazırlıkları yaparak ihale konularıyla ilgili mali hizmetler müdürlüğünden talepte bulunur, mali hizmetler müdürlüğü merkezi satın alım bürosu da ihaleleri gerçekleştirir. Ancak ben aşağıda izah edeceğim adli ve idari soruşturmalar sürecinde edindiğim bilgilere göre sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Müştekinin iddialarına konu ihalelere katılmadığı ve bu ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin şikayetleri ile ilgili olarak; açık ihale usulüyle düzenlenen 2024/1152731 ihale kayıt numaralı ihalede, Çevre Şehircilik Bakanlığının şantiye tahsis işlemlerini devam etmesi ve bu konunun belirsizlik yaratması ayrıca benden önce planlanması yapılan konteyner alım sürecinde yine aynı şekilde ihale sürecinin devam etmesi sebebiyle gecikme yaşanmış ve bu sebeple çöp toplama işlerinin aksamaması için pazarlık usulüyle 2024/1083351 ihale kayıt numaralı ihale 2 ay süreyle sınırlı olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Bunun sebebi açık ihale usulünde sürecin uzun sürmesi ve pazarlık usulünde işlemlerin hemen tamamlanabilir olmasıdır. Çöp toplama işi halk sağlığını etkileyen önemli bir iş olduğundan gecikme durumu düşünülemezdi. Bu ihaleye müşteki şirketin neden davet edilmediği ya da davet edilen şirketlerin neye göre belirlendiği hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Bu konuda bir görevim ve yetkim de bulunmamaktadır" diye konuştu

'ÜZERİMİZE İFTİRA ATILMAKTADIR'

Gizli tanık beyanının sorulması üzerine Güner, "Emre Doğan isimli şahıs partiden arkadaşımdır. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesinde Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisiyle samimiyetim bu şekildedir. Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Emre Doğan bahsedildiği üzere belediyemizde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır. Emre Doğan'ın görüşüp görüşmediğini bilmiyorum. Ben daha önce de bahsettiğim gibi soruşturmaya konu şirket yetkilileriyle görüşmedim kendilerini tanımam. Dosyada şüpheli olarak bulunan Ferit Onuş isimli şüpheli ile 2022 yılında İstanbul'da Radisson Otelde nasıl ortak baz verdiğimizi bilmiyorum. Bunun tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ben o tarihte serbest avukatlık yapıyordum. Belediye başkan adaylığı söz konusu değildi. Bu şahsı bugün bile tanımıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Belediye, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı İftira İddiasında Bulundu - Son Dakika

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