Çankaya Belediye Başkanı Güner'den NATO Zirvesi Açıklaması - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner'den NATO Zirvesi Açıklaması

09.07.2026 22:17  Güncelleme: 23:00
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, NATO Zirvesi'ne katılmadığı yönündeki iddialara yanıt vererek, 'Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum' dedi.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, NATO Zirvesi sürecinde nerede olduğu ve zirveye neden katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum" açıklamasını yaptı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında nerede olduğu, zirveye neden katılmadığı ve tatile gidip gitmediği yönünde tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bugüne kadar yurt içi/yurt dışı tüm seyahatlerimi kendi bütçemle gerçekleştirdim. Tüm seyahatlerden önce resmi kurumlarımızı bilgilendirip izin yazımı yazarak vekalet bıraktım. Nerede olduğumu ve nerede istenirse orada olacağımı Devletimizin bütün kurumları bilir."

NATO zirvesine kimlerin katılacağı veya görev alacağı ise yine Devletimizin ilgili kurumları tarafından belirlenmektedir. Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir. Çankaya Belediyesi sadece NATO gibi uluslararası etkinlikler kapsamında değil, yılın her günü 24 saat görev başındadır.

Konuk ettiğimiz tüm misafirlerimizi Çankaya'dan ve ülkemizden sorunsuz uğurlamaktan mutluluk duyuyor, Çankayalılara hizmet etmenin ise en büyük gurur olduğunu belirtirken, tek gündemimizin milletimize hizmet olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner'den NATO Zirvesi Açıklaması - Son Dakika

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