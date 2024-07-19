Çankaya Belediyesi 2 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 2 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Çankaya Belediyesi, 2024 yılının Nisan ayından bu yana toplam 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırarak, çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağladı. Ambalaj atığı, tekstil atığı ve bitkisel atık yağlar ile yaklaşık 2 bin ton atığın geri dönüşümü sağlandı.

19.07.2024 11:38
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2024 yılının Nisan ayından bu yana toplam 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırarak, çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağladı.

Çankaya Belediyesi, 1 Nisan-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 902 bin 362 kilogram atığı ekonomiye kazandırdı. Çankaya Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile ambalaj atığı, tekstil atığı ve bitkisel atık yağlar ile yaklaşık 2 bin ton atığın geri dönüşümü sağlandı. Poşet, kutu, konteyner, kumbara, Mobil Atık Getirme Merkezi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Geri Dönüşüm Merkezinden bin 507 ton ambalaj atığı toplayan ekipler, sokaklar ve caddeler ile atık getirme merkezlerinde bulunan tekstil kumbaraları ile de 207 ton tekstil atığını ekonomik döngüye geri kazandırdı.

189 ton atık yağ toplanarak çevre temizliği sağlandı

Çankaya Evleri, Zabıta noktaları, muhtarlıklar ve atık getirme merkezleri ile atık yağ üreticilerine tedarik edilen bitkisel atık yağ bidonları ile 189 ton bitkisel atık yağın kaynağından ayrı bir şekilde toplanması sağlanırken 62 iş yerinin denetimi gerçekleştirilerek 6 adet biriktirme ekipmanı talebi de karşılandı. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması için nisan ayından bu yana iç mekanlara 20 adet geri dönüşüm kutusu ve 24 adet de geri dönüşüm konteyneri (ambalaj-cam-giysi) yerleştirildi. Bugüne kadar iç mekanlara 30 bin adet geri dönüşüm kutusu dağıtılırken bin 750 adet geri dönüşüm konteyner desteği sağlandı. Dört aylık süreçte belediye ekiplerine atık boşaltma, konteyner, konteyner arıza giderme, konteyner yer değiştirme, evsel atık yağ teslimi ve eğitim bilgilendirme olmak üzere 2 bin 377 adet talep iletilerek çözüme kavuşturuldu.

Çevre bilincini geliştiren eğitimler

Çankaya Belediyesi, Türkiye Ormancılar Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi iş birliği ile çevrenin korunması ile ilgili ortak projeler ve etkinlikleri hayata geçiriyor. Çocukların daha yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmeleri için eğitimler düzenleyen belediye, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu doğrultuda 619 katılımcıya Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi'nde sıfır atık eğitimi gerçekleştiren Belediye, 2 bin 750 adet bilgilendirici materyali de öğrenci ve vatandaşlarla buluşturdu.

Kaynak: ANKA

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