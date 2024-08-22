Çankaya Belediyesi Engelli Bireylere Yaz Dönemi Destek Sağlıyor

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, yaz döneminde de atölye çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerinin ücretsiz yararlandığı merkez, ergoterapi, drama, müzik, dans, spor, engelsiz oyun evi, ebeveyn atölyesi, duyu bütünleme birimleriyle hizmet veriyor.

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, yaz döneminde atölye çalışmalarıyla engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz destek vermeyi sürdürüyor. 0-12 yaş arasına özel eğitim ve ergoterapi desteği verilen merkezde drama, yoga, resim, müzik, seramik ve spor atölyeleriyle engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini kazanması amaçlanarak öğrenme süreçlerine de katkı sağlanıyor.

Engelli bireyler ve ailelerine destek

Hizmete girdiği günden bu yana 22 binden fazla öğrenci ve aileye ücretsiz eğitim olanağının sunulduğu merkezde, psiko-sosyal destek biriminin yanı sıra engelli hakları konusunda hukuki destek sağlayan bir birim de bulunuyor. Farklı engel gruplarının hizmet alabildiği Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, ortopedik engeli olan bireylerin erişimi için de kolaylık sağlıyor. Merkezde tüm hizmetler ücretsiz veriliyor.