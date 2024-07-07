Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu

Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda kurduğu dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu. Millilerin Hollanda karşısında mücadele ettiği maçı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vatandaşlarla izledi. Belediye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm maçlarını 14 Temmuz'a kadar dev ekranlarında yayınlamayı sürdürecek.

07.07.2024 12:13  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda kurduğu dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu. Millilerin Hollanda karşısında mücadele ettiği maçı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vatandaşlarla izledi.

Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda kurduğu dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu. Önce Muharrem Dalkılıç Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güner, buradan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na geçerek maç heyecanına ortak oldu.

Belediye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm maçlarını 14 Temmuz'a kadar dev ekranlarında yayınlamayı sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Hollanda, Çankaya, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:12 Hindistan’da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 13:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement