Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda kurduğu dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu. Millilerin Hollanda karşısında mücadele ettiği maçı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vatandaşlarla izledi.

Çankaya Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda kurduğu dev ekranlarla Başkentlilerle buluşturdu. Önce Muharrem Dalkılıç Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güner, buradan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na geçerek maç heyecanına ortak oldu.

Belediye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm maçlarını 14 Temmuz'a kadar dev ekranlarında yayınlamayı sürdürecek.