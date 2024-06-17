Çankaya Belediyesi, EURO 2024 heyecanını dev ekrana taşıyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, EURO 2024 heyecanını Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kuracağı dev ekrana taşıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gösterimleri, yarın saat 19.00'da Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak maç ile başlıyor.
Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı dev ekranda Başkentlilerle buluşturacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılacak gösterimler, Türk Milli Futbol Takımı'nın yarın saat 19.00'da Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçı ile başlayacak.
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