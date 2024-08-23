Çankaya Belediyesi Gece Bakımevi Hizmetine Başlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Gece Bakımevi Hizmetine Başlıyor

Çankaya Belediyesi Gece Bakımevi Hizmetine Başlıyor

Çankaya Belediyesi, gece çalışmak zorunda olan ailelere destek olmak amacıyla gece bakımevi hizmetine başlıyor. Gece bakımevi, 36-72 aylık çocuklar için hizmet verecek.

23.08.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, gece çalışmak zorunda olan, çocukların bakımını üstlenecek bir aile üyesi bulunmayan ve bakıcı maliyetini karşılayamayacak ailelere destek olmak amacıyla gece bakımevi hizmetine başlıyor. İlçede farklı semtlerde hizmet veren 15 gündüz bakımevinin yanı sıra Maltepe'de bulunan Umut Gündüz Bakımevi, gece bakımevi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Gündüz bakımevleriyle 15 kreşte hafta içi 07.30-17.30 saatleri arasında 2 bin çocuğa hizmet veren Çankaya Belediyesi, Maltepe Gündüz Bakımevi'nde gece bakımevi hizmetine başlayacak. Gece bakımevi, 36-72 aylık çocuklar için pazar günleri dışında 19.00 ile 07.00 saatleri arasında hizmette olacak. Uzun süre gündüz bakımevlerinde görev yapan personelden oluşacak gece kreşinde öğretmen, yardımcı öğretmen, hemşire ve güvenlik personeli görev yapacak.

Gece çalışan anne ve babalara hem ekonomik hem de güvenli bir hizmet amaçladıklarını belirten Başkan Hüseyin Can Güner, şu açıklamayı yaptı:

"Gece mesaisi yapan ailelerin çocuklarına sağlıklı ve güvenli bir aile ortamı yaratıp ruhsal, sosyal ve fiziksel olarak destek sağlamak önemli bir ihtiyaç haline geldi. Gece çalışmak zorunda olan  ancak çocuğunu bırakacak kimsesi veya yeri olmayan doktor, hemşire, polis, havalimanı personeli gibi çeşitli meslek dallarından ebeveynlerimiz var. Amacımız özellikle kadınların çalışma hayatından kopmadan kariyerlerini sürdürmelerine destek olabilmek. Şu an için Maltepe Umut Gündüz Bakımevi'mizde vereceğimiz gece bakımevi hizmetimizi ihtiyaca göre artırmayı planlıyoruz."

Kayıtlar, 26 Ağustos'ta başlıyor

Gece bakımevinin kayıtları ise 26 Ağustos 2024 günü başlayacak. Kayıtla ilgili bilgi almak isteyenler, Çankaya Belediye Başkanlığı'nın Kızılay'daki ana binasındaki Kreş Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

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