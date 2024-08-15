Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Satranç Federasyonu'nun 7 - 13 Ağustos 2024 tarihleri arasında Denizli'de düzenlediği Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Satranç Federasyonu'nun 7-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında Denizli'de düzenlediği Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'ndan altın, gümüş ve bronz madalyalar ile döndü. Kulüp sporcularından üst yaş kategorisinde Mümin Aksu altın, genel kategoride Süleyman Saltık gümüş, kadınlar kategorisinde ise Esra İnpınar bronz madalya kazandı.
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