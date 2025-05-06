Çankaya Belediyesi Hıdırellez'i Bahar Pikniği ile Kutladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Hıdırellez'i Bahar Pikniği ile Kutladı

Çankaya Belediyesi, Hıdırellez'i Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Bahar Pikniği' etkinliği ile kutladı. Kursiyerler müzik ve dans eşliğinde eğlendi, geleneksel ritüeller gerçekleştirildi.

06.05.2025 11:07
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Hıdırellez'i, Çankaya Evi kursiyerlerinin katılımıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Bahar Pikniği" ile kutladı.

Çankaya Belediyesi, baharın gelişini ve bereketi simgeleyen Hıdırellez'i, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği piknikle kutladı. Belediye bünyesinde bulunan 27 Çankaya Evi'nden kursiyerlerin buluştuğu etkinlik müzik, dans ve çeşitli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Tutku Kurt Bayyurt ve Anıl Çetin de katıldı. Etkinliğin açılışında, Başkan Yardımcısı Bayyurt, dilek ağacına nazar boncuklu kurdele bağlayarak geleneksel Hıdırellez ritüelini başlattı.

Piknik boyunca vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Katılımcılar, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaparken, Çankaya Belediyesi'nin ikram aracı da çay ve su servisi yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Hıdırellez'i Bahar Pikniği ile Kutladı - Son Dakika

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