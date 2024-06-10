Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu 54. yılını kutladı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, 54. yılını "Renkler Gecesi" gösterisi ile kutladı.
Türkiye'nin en köklü ve en eski halk dansları topluluklarından Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Renkler Gecesi" gösterisiyle izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Yıldızlar, Gençler ve Yetişkinler kategorilerinde 200'den fazla dansçının sahne aldığı gecede, Anadolu kültürünün birbirinden farklı ve renkli esintileri sanatseverlerle buluştu.
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