Çankaya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini artırdı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, gıda ürünlerinin tazeliğini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla düzenli olarak denetim yapan Çankaya Zabıtası, Kurban Bayramı öncesi denetimlerinde satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgisini kontrol etti, işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulundu.

Denetimlerini bayram boyunca da sürdürecek olan ekipler, vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler için de görev başında olacak.

Belediye ekipleri, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesi'nin sosyal medya, Çankaya İletişim Merkezi'nin 444 06 01 numaralı telefonu ve 'https://iletmer.cankaya.bel.tr/' web adresinden kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi.