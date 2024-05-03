Çankaya Belediyesi, Merdivenli Yollarda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Merdivenli Yollarda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, Merdivenli Yollarda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, 123 mahallesinde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Merdivenli yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak hizmete sunuluyor.

03.05.2024 11:00  Güncelleme: 11:04
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 123 mahallesinde vatandaşların istek ve taleplerini koordineli bir biçimde yerine getirmeye devam ediyor. Yeni yatırımlarını hizmete açmanın yanı sıra halkın ortak kullanım alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da sürdüren belediye, kullanım ömrü dolan merdivenlerde yenileme çalışması yapıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerde yürümeyi kolaylaştırmak için yapılmış merdivenli yollarda bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Aynı anda birden fazla mahallede çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, beton basamaklı ve korkuluklu yeni merdivenli yolları da vatandaşın hizmetine sunuyor. Ekipler, bu kapsamda en son Mürsel Uluç Mahallesi 984. Sokak'ta bulunan merdivenleri andezit taşlardan betona dönüştürerek yeniledi.

Çankaya Belediyesi, merdivenli yol çalışmalarında kullandığı malzemeleri de kendi tesisinde üretiyor. Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisi'nde ürettiği malzemeleri eğimli bölgelerde kullanan belediye, merdiven basamaklarını andezit taşlar ve betonla, korkulukları da paslanmaz kromajla kaplıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Merdivenli Yollarda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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