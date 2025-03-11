Çankaya Belediyesi'nden Çocuk Atölyeleri: Yetenekleri Keşfetme Fırsatı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Çocuk Atölyeleri: Yetenekleri Keşfetme Fırsatı

Çankaya Belediyesi, çocukların fiziksel, zihinsel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla 6-12 yaş arası çocuklar için 'Çocuk Atölyeleri'ni başlattı. Atölyelerde resim, seramik, dans, bale ve satranç gibi kurslarla çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.

11.03.2025 12:39
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin çocukların fiziksel, zihinsel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği 'Çocuk Atölyeleri'ne başvurular başladı.

Çankaya Evleri içinde yer alan Çankaya Belediyesi Çocuk Atölyeleri'ne başvurular başladı. Çocuk Atölyeleri, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara, 6 farklı kurs ile eğlenerek öğrenme deneyimi sunuyor. Her bir atölyede her kurs 20 kontenjanla sınırlı olup, aynı atölyede iki farklı etkinlik için başvuru yapılabiliyor. Atölyelere başvurular, Çankaya Belediyesi'nin Çocuk Atölyeleri internet adresinden çevrimiçi alınıyor.

Atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkan sağlıyor

Atölyeler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunuyor. Resim, seramik, dans, bale, satranç, akıl oyunları gibi çeşitli alanlarda kurslar veriliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına olanak tanıyor.

Çayyolu, Kırkkonaklar ve Dilekler Çocuk Atölyeleri'nde resim, seramik, dans, bale, satranç ve akıl oyunları, Karapınar Çocuk Atölyesi'nde ise seramik, dans, bale ve akıl oyunları kursları yer alıyor. Çocuklar, atölyelerde hem yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri sanatsal etkinliklere katılacak hem de strateji ve zeka geliştiren oyunlarla beyin cimnastiği yapacaklar.

Aileler yoğun ilgi gösteriyor

Çankaya Belediyesi'nin Çocuk Atölyeleri, sadece çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, geleceğin sanatçılarını ve liderlerini yetiştirmeye destek oluyor. Çocukların, yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüven kazanmaları için ideal bir ortam sunan atölyeler, aileler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Kaynak: ANKA

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