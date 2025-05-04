Çankaya Belediyesi'nden Çocuk Hakları Seminerleri

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, çocuk haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Güzel Şeyler Derneği ve Ankara Barosu destekleriyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde iki ayrı seminer gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi, çocuklara yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Kreş Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi öncülüğünde çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm gün süren atölye çalışmaları düzenlendi. Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevi öğretmenlerine yönelik, Güzel Şeyler Derneğinin katkılarıyla "Renklerle Çocuk Haklarını Öğreniyorum" ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi iş birliğiyle "Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Çocukla Çalışanların Güçlendirilmesi" başlıklı eğitimler gerçekleştirildi.

Çocuk haklarını öğrendiler

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen atölyelerden ilki, "Renklerle Çocuk Haklarını Öğreniyorum" başlıklı etkinlikte, çocuk hakları konusu renkler ve çeşitli oyunlar ile birlikte ele alındı. Güzel Şeyler Derneği Eğitim uzmanları Mehtap Gür ve Ümit Dizdar eşliğinde gerçekleşen seminerde katılımcılar, Çocuk Hakları Evrensel İlkeleri'nden yola çıkılarak hazırlanan öğretici ve akılda kalıcı etkinliklerle çocuklara haklarını oyun yoluyla nasıl anlatabileceklerine ilişkin tecrübe edindi.

İhmal ve istismar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu

"Renklerle Çocuk Haklarını Öğreniyorum" eğitiminin ardından program Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Özcan Güven'in "Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Çocukla Çalışanların Güçlendirilmesi" başlıklı semineriyle devam etti. Çocuklarla çalışan profesyonellerin ihbar mekanizmalarını harekete geçirme yolları ile ihmal ve istismar üzerine değerlendirmelerde bulunan Güven, somut örneklerden yola çıkarak rehber ilkeler ve uygulamaların neler olduğunu ifade etti.