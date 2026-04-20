Çankaya Çocuk Meclisi, İkinci Kez Toplandı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin çocukların yerelde karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Meclisi, ikinci buluşmasını Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi'nin bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Çocuk Meclisi, ikinci toplantısını Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yaptı. Çankaya Kent Konseyi iş birliğinde Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği (ÇOHAG) kolaylaştırıcılığında gerçekleşen Çankaya Çocuk Çalıştayı, 9-17 yaş arası çocukları buluşturdu.

Çocuk dostu iyi uygulama örneklerinin konuşulduğu buluşmada, çocuklar yaşadıkları çevrede gördükleri sorunları dile getirip çözüm önerileri geliştirdi. Çocuklar karar alma süreçlerine doğrudan katılırken proje üretip fikirlerini somutlaştırdı.

Çocuk Meclisi logosunu çocuklar tasarlayacak

Yaşadıkları kente ilişkin karar alma süreçlerine Çocuk Meclisi ile katılan çocuklar, geleceklerini de birlikte şekillendiriyor. Birlikte fikirler üretip, sorunları dile getiren ve aynı zamanda çözüm önerileri sunan çocuklar, Çankaya Çocuk Meclisi'nin logosunun da kendileri tarafından tasarlanmasına karar verdi.

Dilek alanına hayallerini aktardılar

Çalıştaya katılan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan "1 Dilek Alanı"nda umutlarını ve dileklerini panoya aktardı.