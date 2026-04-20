Çankaya Çocuk Meclisi, İkinci Kez Toplandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 10:58  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ikinci buluşmasını gerçekleştirerek, 9-17 yaş arası çocukların yerelde karar alma süreçlerine katılımını sağladı. Çocuklar, çevrelerindeki sorunları dile getirip çözüm önerileri geliştirdiler.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin çocukların yerelde karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Meclisi, ikinci buluşmasını Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi'nin bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Çocuk Meclisi, ikinci toplantısını Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yaptı. Çankaya Kent Konseyi iş birliğinde Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği (ÇOHAG) kolaylaştırıcılığında gerçekleşen Çankaya Çocuk Çalıştayı, 9-17 yaş arası çocukları buluşturdu.

Çocuk dostu iyi uygulama örneklerinin konuşulduğu buluşmada, çocuklar yaşadıkları çevrede gördükleri sorunları dile getirip çözüm önerileri geliştirdi. Çocuklar karar alma süreçlerine doğrudan katılırken proje üretip fikirlerini somutlaştırdı.

Çocuk Meclisi logosunu çocuklar tasarlayacak

Yaşadıkları kente ilişkin karar alma süreçlerine Çocuk Meclisi ile katılan çocuklar, geleceklerini de birlikte şekillendiriyor. Birlikte fikirler üretip, sorunları dile getiren ve aynı zamanda çözüm önerileri sunan çocuklar, Çankaya Çocuk Meclisi'nin logosunun da kendileri tarafından tasarlanmasına karar verdi.

Dilek alanına hayallerini aktardılar

Çalıştaya katılan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan "1 Dilek Alanı"nda umutlarını ve dileklerini panoya aktardı.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Yönetim, Çankaya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:53:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.