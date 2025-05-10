Çankaya Belediyesi'nden Geri Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi'nden Geri Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Projesi

Çankaya Belediyesi, 'Geri Dönüşümün Kalbi Çankaya' projesiyle ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sağlarken, geri dönüşüm uygulamalarıyla çevreye katkıda bulunuyor. Toplam 400 tekstil kumbarası ile atıkların geri dönüşümünü hedefleyen belediye, hijyen işlemlerinden geçirilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

10.05.2025 12:27  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir kent için çalışmalarına devam ediyor. Belediye, "Geri Dönüşümün Kalbi Çankaya" sloganıyla yürütülen proje kapsamında ilçenin dört bir yanına yerleştirilen tekstil kumbaralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteği sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, "Geri Dönüşümün Kalbi Çankaya" sloganıyla yürütülen proje kapsamında vatandaşların kullanımına sunduğu doğaya duyarlı yeni nesil tamburlu kumbaralarla sürdürülebilir çevreye katkı sağlıyor. Belediye, giysi, ayakkabı, çanta, havlu, battaniye ve yatak örtüsü gibi kullanılmayan tekstil ürünlerinin toplanabilmesi için 123 mahalleye yerleştirdiği toplam 400 adet kumbara ile hem atıkların geri dönüştürülmesini hem de çevrenin korunmasını hedefleniyor. Tekstil atıklarının etkin şekilde toplanabilmesi için araç filosunu da yenileyen Çankaya Belediyesi, 21 araçla hizmet vererek, geri dönüşüm sürecini verimli hale getirdi.

Ürünler temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde bulunan giysi kumbaraları ile geri dönüşümün yanı sıra hem ihtiyaç sahiplerine hem de ekonomiye katkı sağlıyor. İyi durumda olan giysi, ayakkabı, havlu ve çarşaf gibi ürünler, gerekli hijyen işlemlerinden geçirildikten sonra, belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kumbaralarda biriken eski tekstil ürünleri düzenli olarak toplanıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Çankaya Belediyesi'nin bu uygulaması, atık yönetimini iyileştirirken aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Hem çevre dostu hem de sosyal yardımlaşmaya katkı sağlayan bu projeyle, kullanılabilir durumda olan ürünler yeniden hayat buluyor.

ÇAYED ile binlerce vatandaşa destek sağlanıyor

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma da bu kapsamda binlerce vatandaşa destek oluyor. ÇAYED Yarım Elma, bağış yapan vatandaşlar ve kurumlar eliyle üniversite öğrencilerine, emeklilere ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara eşya ve tekstil desteği veriyor. Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan projede kullanılmayan veya atık durumdaki tekstil ürünlerinin yüzde 3'ü geri dönüşüme kazandırılıyor. Dönüştürülen ürünlerle yeniden kullanım için ÇAYED'e destek sağlanırken sivil toplum örgütleri ve tekstil firmaları da Yarım Elma'ya bağışta bulunuyor. Firmalar, özellikle ihraç fazlası, seri sonu ya da kısmen defolu sayılabilecek kullanılabilir durumdaki ambalajlı giyim ürünlerini ÇAYED'e bağışlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Çankaya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Geri Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:06:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden Geri Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.