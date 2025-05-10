Çankaya Belediyesi'nden Geri Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Projesi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir kent için çalışmalarına devam ediyor. Belediye, "Geri Dönüşümün Kalbi Çankaya" sloganıyla yürütülen proje kapsamında ilçenin dört bir yanına yerleştirilen tekstil kumbaralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteği sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, "Geri Dönüşümün Kalbi Çankaya" sloganıyla yürütülen proje kapsamında vatandaşların kullanımına sunduğu doğaya duyarlı yeni nesil tamburlu kumbaralarla sürdürülebilir çevreye katkı sağlıyor. Belediye, giysi, ayakkabı, çanta, havlu, battaniye ve yatak örtüsü gibi kullanılmayan tekstil ürünlerinin toplanabilmesi için 123 mahalleye yerleştirdiği toplam 400 adet kumbara ile hem atıkların geri dönüştürülmesini hem de çevrenin korunmasını hedefleniyor. Tekstil atıklarının etkin şekilde toplanabilmesi için araç filosunu da yenileyen Çankaya Belediyesi, 21 araçla hizmet vererek, geri dönüşüm sürecini verimli hale getirdi.

Ürünler temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde bulunan giysi kumbaraları ile geri dönüşümün yanı sıra hem ihtiyaç sahiplerine hem de ekonomiye katkı sağlıyor. İyi durumda olan giysi, ayakkabı, havlu ve çarşaf gibi ürünler, gerekli hijyen işlemlerinden geçirildikten sonra, belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kumbaralarda biriken eski tekstil ürünleri düzenli olarak toplanıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Çankaya Belediyesi'nin bu uygulaması, atık yönetimini iyileştirirken aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Hem çevre dostu hem de sosyal yardımlaşmaya katkı sağlayan bu projeyle, kullanılabilir durumda olan ürünler yeniden hayat buluyor.

ÇAYED ile binlerce vatandaşa destek sağlanıyor

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma da bu kapsamda binlerce vatandaşa destek oluyor. ÇAYED Yarım Elma, bağış yapan vatandaşlar ve kurumlar eliyle üniversite öğrencilerine, emeklilere ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara eşya ve tekstil desteği veriyor. Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan projede kullanılmayan veya atık durumdaki tekstil ürünlerinin yüzde 3'ü geri dönüşüme kazandırılıyor. Dönüştürülen ürünlerle yeniden kullanım için ÇAYED'e destek sağlanırken sivil toplum örgütleri ve tekstil firmaları da Yarım Elma'ya bağışta bulunuyor. Firmalar, özellikle ihraç fazlası, seri sonu ya da kısmen defolu sayılabilecek kullanılabilir durumdaki ambalajlı giyim ürünlerini ÇAYED'e bağışlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanmasına olanak sağlıyor.