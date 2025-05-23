Çankaya Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Yardım Projesi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile Kurban Bayramı öncesi 13 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet ulaştırdı.

Çankaya Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Giysiler Paylaştıkça Değerleniyor" projesi ile yüzleri güldürdü. Mobil Belediyecilik Hizmetleri kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje sayesinde kullanılabilir giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği'nin desteğinin yanı sıra vatandaşların tekstil kumbaralarına bıraktığı, Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED)'e bağışladığı ve Kreş Müdürlüğü tarafından yapılan giysi ve oyuncak toplama kampanyası aracılığıyla biriktirilen yeni ve kullanılabilir giysiler, titizlikle ayrıştırılarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

Çevreye de katkı sağlıyor

Vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan giysiler, Yakup Abdal, Mimar Sinan, Boztepe, Aşıkpaşa, Umut, Mürsel Uluç, İlker, Murat, Seyranbağları, Zafertepe, Osman Temiz, Naci Çakır ve Huzur mahallelerinde mobil ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine sunuldu. "Dayanışmanın Kalbi Çankaya" sloganıyla yürütülen proje, yalnızca sosyal dayanışmayı değil, çevresel duyarlılığı da ön plana çıkarıyor. Giysilerin yeniden kullanımı sayesinde sera gazı salımı azaltılarak çevreye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanıyor. Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu gibi projelerle hem dayanışma kültürünü güçlendiriyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için örnek oluşturuyor.