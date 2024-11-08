Çankaya Belediyesi'nden Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV iş birliğinde farkındalık etkinliği düzenledi. Belediye'nin temizlik araçlarına turuncu kurdeleler bağlanarak, kanserle mücadele eden çocuklara destek olmanın önemine dikkat çekildi.

Çankaya Belediyesi ve LÖSEV iş birliğiyle lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmanın önemini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, İmrahor'da bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi'nde farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla LÖSEV temsilcileriyle bir araya geldi. Lösemiyle mücadelenin simgesi olan turuncu renkli kurdeleleri, şantiyenin dört bir yanına ve temizlik araçlarına asan belediye ekipleri, kampanyaya destek mesajı verdi.

LÖSEV Kurumlarla İletişim Yönetmeni Sinan Aras ve Kurumlarla İletişim Asistanı Satı Işık'ın katılımıyla gerçekleşen farkındalık etkinliğinde Sinan Aras, Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ederek, "İçinde bulunduğumuz 2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası. Bu hafta kapsamında tüm Türkiye'yi turuncuya boyuyoruz. Farkındalık etkinliğimiz ile löseminin bulaşıcı olmadığını, sevginin bulaşıcı olduğunu tüm Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız" dedi.

Etkinliğin ardından turuncu kurdelelerle süslenen temizlik araçları yola çıktı.