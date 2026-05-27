Çankaya Belediyesi'nden Kurban Satış ve Kesim Alanında Tam Kapasite Hizmet

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Başkentliler tarafından "Mühye" olarak bilinen Yeşilkent Mahallesi'nde kurduğu kurban satış ve kesim alanında tam kapasite hizmet veriyor.

Bayramın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma temposuna giren Çankaya Belediyesi, kurban kesim alanında başta Zabıta ekipleri olmak üzere Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Sağlık Birimi ile koordineli şekilde çalıştı. İlçe sakinlerinin bayramı güvenli, sağlıklı ve düzenli bir şekilde geçirebilmesi için tüm önlemler alındı.

Araç trafiğini düzenlemek için kurban kesim alanına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanırken, vatandaşlar için özel olarak hazırlanan otoparka yönlendirme yapıldı. Alanda hijyen koşullarının korunması için çalışan Çankaya Belediyesi ekipleri, bekleyen vatandaşlara da çay ikramında bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE AMBULANS HAZIR BEKLETİLDİ

Ekipler, halk sağlığı açısından kurban kesim işlemlerinin ardından alanda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülmesi ve oluşan atıkların kontrollü şekilde toplanması için gerekli önlemleri aldı. Bayram süresince yaşanabilecek kazalara karşı sağlık ekipleri ve ambulans alanda hazır bekletilecek.

Yetkililer, Belediye'nin hem kurban satıcılarının hem de alıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tüm ekipleriyle bayram boyunca alanda hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.