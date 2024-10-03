Çankaya Belediyesi'nden Sıcak Öğle Yemeği Uygulaması - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Sıcak Öğle Yemeği Uygulaması

Çankaya Belediyesi\'nden Sıcak Öğle Yemeği Uygulaması

Çankaya Belediyesi, kantini olmayan ilkokul öğrencilerine yönelik sıcak öğle yemeği uygulamasını başlattı. Bu proje kapsamında 15 okulda yaklaşık 2 bin 600 öğrenciye hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler ulaştırılıyor.

03.10.2024 13:58  Güncelleme: 14:04
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçede kantini olmayan ilkokullar için 'sıcak öğle' yemeği uygulaması başlattı. Sıcak öğle yemeği, Belediye ekipleri tarafından kantini bulunmayan 15 okulda yaklaşık 2 bin 600 öğrenciye ulaştırılıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçede kantini olmayan ilkokullardaki öğrenciler için 'sıcak öğle yemeği' uygulaması başlattı. Bu kapsamda Belediye'nin görevlendirdiği ekipler, öğrencilerin yemeklerini her gün hijyenik ortamda el değmeden hazırlayarak, sıcak tutan kaplarda okullara götürüyor.

2 bin 600 öğrenci yararlanıyor

Ekipler, 15 okulda yaklaşık 2 bin 600 ilkokul öğrencisine sıcak öğle yemeğini beslenme saatinde ulaştırıyor. Belediye, hafta içi her gün farklı bir menü ile öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine destek sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Sıcak Öğle Yemeği Uygulaması - Son Dakika

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