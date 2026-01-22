Çankaya Belediyesi'nden Karahasanlı Çocuklar İçin "Sömestir Karne Şenliği"

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Karahasanlı Köyü'nde düzenlediği Sömestir Karne Şenliği'nde öğrencilerin, hem eğlenceli anlar yaşamasına hem de karne sevincini doyasıya yaşamasına imkan sundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin her köşesine ulaşan Çankaya Belediyesi, Karahasanlı Köyü'nde düzenlediği Sömestir Karne Şenliği ile çocukların karne mutluluğunu eğlenceyle buluşturdu.

Etkinlikte çocuklar; pandomim gösterileri ve geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu ile keyifli vakit geçirirken, mutluluklarına ortak olan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı da çocuklara karne hediyesi verdi. Gün boyunca yüzlerinden gülümseme eksik olmayan çocuklara aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Karne döneminin çocuklar için taşıdığı motivasyonun önemine dikkati çeken Çankaya Belediyesi, şenlikle öğrencilere hem moral verdi hem de özel bir karne hatırası bıraktı.