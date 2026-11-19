(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz destek eğitim programlarının kayıtlarını başlattı. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerden yararlanmak isteyenler, başvurularını ilgili Çankaya Evleri'ne yapabilecek.

Çankaya Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye bünyesindeki Destek Eğitim Merkezleri'nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için yeni dönem kayıtları başladı. LGS hazırlık eğitimleri; 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler için Kırkkonaklar, Esat, Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evleri'nde verilecek. YKS hazırlık eğitimleri ise 12. sınıf öğrencileri için Nazım Hikmet, Yıldız ve Cebeci Çankaya Evleri'nde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR ÇANKAYA EVLERİNE YAPILACAK

Ücretsiz olarak sunulan destek eğitimlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri, başvurularını ilgili Çankaya Evleri'ne yapabilecek. Programla öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine destek olunması ve eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kayıt ve eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 312 458 89 00 numaralı telefonu arayarak 1841 dahili hattından yetkililerle görüşebilecek.