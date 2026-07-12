Çankaya Belediyesi Önünde Dayanışma Nöbeti Sürüyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Önünde Dayanışma Nöbeti Sürüyor

12.07.2026 16:52  Güncelleme: 17:18
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve personelin gözaltına alınmasının ardından belediye önünde kurulan dayanışma çadırında vatandaşlar adalet ve demokrasi nöbetini 24 saati aşkın süredir sürdürüyor. Milletvekilleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek ziyaretlerinde bulunuyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi önünde kurulan dayanışma çadırında vatandaşların demokrasi ve adalet nöbeti 24 saati aştı. Milletvekilleri, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının destek ziyaretleri sürerken, yurttaşlar Başkan Hüseyin Can Güner ve belediye çalışanlarına sahip çıkıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile belediye personelinin dün gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplanan yüzlerce yurttaş dayanışma çadırında hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sahip çıkmak için nöbetini sürdürüyor.

Belediye önünden dünden bu yana ayrılmayan vatandaşlar, "adalet", "hukuk" ve "demokrasi" çağrılarıyla dayanışma mesajı verirken, kurulan çadır gün boyunca da yoğun katılıma sahne oldu.

Dayanışma nöbetine milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri de ziyaretlerde bulunuyor.

Gün boyunca yapılan açıklamalarda, gözaltı sürecine ilişkin hukukun evrensel ilkelerine uyulması gerektiği vurgulanırken, Çankaya Belediyesi çalışanları ve Başkan Hüseyin Can Güner'e destek mesajları veriliyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Demokrasi, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Önünde Dayanışma Nöbeti Sürüyor - Son Dakika

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