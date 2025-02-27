Çankaya Belediyesi, Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerdeki hijyenik ortamı artırmak amacıyla temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Başkan Güner, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmesi için hijyen önlemlerini artırdıklarını belirtti.

27.02.2025 11:51
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Belediyenin temizlik ekipleri, özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde yapılan temizliğe ağırlık verdi.

Çankaya Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde yapılan temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.Belediye ekipleri, camilerde halıları süpürüp, dezenfektanla arındırarak hijyenik bir ortam yaratıyor.

"Temizlik çalışmalarını daha da sıklaştırdık"

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirmeleri için çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Camilerimizi Ramazan boyunca düzenli olarak temizlemeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için temizlik çalışmalarını daha da sıklaştırdık" dedi.

Ramazan ayında, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara yönelik yardımların kapsamının da genişleyeceğini vurgulayan Başkan Güner, belediyenin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma adına bir dizi çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı - Son Dakika

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