Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöp konteynerlerini ilaçlayarak mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılan çalışmalarda, 14 bin çöp konteyneri düzenli olarak ilaçlanmıştır.

28.08.2024 14:15
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöp konteynerlerini ilaçlıyor. Faaliyetlerde, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor.

Çankaya Belediyesi, 40 bin hektar alana sahip ilçede bahar ayları ile birlikte yoğunlaştırdığı ilaçlama çalışmalarında, nisan ayından bu yana 860 bin litre ilaç karışımı kullandı. İlçenin 123 mahallesinde işlemlerine devam eden Belediye, insan yoğunluğunun az olduğu bölgeleri gündüz, ilçe merkezlerini ise gece ilaçlıyor. Ekipler, üreme noktaları ile çöp konteynerlerini ilaçlamaya ağırlık veriyor.

14 bin çöp konteyneri düzenli olarak ilaçlandı

Karasinek ve sivrisineklerin üreme alanlarında, çöp kutularında ve sulak alanlarda, evsel atıkların toplandığı yerlerde, hayvansal gübrelerin toplandığı bölgelerde hava koşulları göz önünde bulundurularak 20 günlük periyotlarla 7 kez larva mücadele faaliyeti sürdürüldü. Üreme noktalarında özel larvasit kullanan Belediye ekipleri, sineklerin üremesine karşı önlem aldı. İlçe genelinde 14 bin çöp konteyneri düzenli olarak ilaçlanırken 110 üreme noktasında çalışma yapıldı. Belediye, vatandaşlardan gelen talepler için her mahallede toplamda 12 kez ilaçlama yaptı. 40 bin hektar alana sahip ilçedeki 25 bin hektar alanda 5 ayda toplam 860 bin litre ilaç kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor

Belediye, program dahilinde ve vatandaşların taleplerini de göz önünde bulundurarak ilaçlama işlemlerini gece gündüz sürdürüyor. Çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı, halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından en az zararlı, LD50 değeri en yüksek olan ilaçlar kullanılıyor. İlaçlama dozu Sağlık Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu ve bütün belediyeleri bağlayan "Biyosidal Ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmenlik" kapsamında uygulanıyor. İlaçlama faaliyetleri, "Açık alan karasinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği sabah erken saatlerde, sivrisinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği gün batımından sonra uygulanması zorunludur" şeklindeki emredici hüküm göz önünde bulundurularak, uzman ekiplerce sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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