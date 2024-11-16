Çankaya Belediyesi Sonbahar Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı

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Isparta\'da ölen köpeği için yaptığını duyanlar şoke oldu

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ekipleri, sonbaharda süpürme ve budama atıklarını toplamaya yoğunluk verdi.

Dökülen yapraklar, özellikle yağmurla birleştiğinde kanalizasyon ve altyapı giderlerinin tıkanmasına neden olabiliyor; yaprakların yollarda birikmesi ise yayalar için kayma riski oluşturabiliyor. Bu tür olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Çankaya Belediyesi'nin temizlik ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yoğun yaya trafiği olan bölgelerdeki temizlik çalışmaları ön plana çıkıyor.

Çankaya Belediyesi, kent sağlığını sürdürülebilir hale getirmek için konteyner temizleme ve ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Geçen ay kullanım ömrü dolan 3 binden fazla çöp konteynerini yenileyen Belediye, son olarak Cevizlidere Caddesi ve çevresinde çalışmalarını tamamladı