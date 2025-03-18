Çankaya Belediyesi Yaz Aylarında Haşere ile Mücadeleye Hız Verdi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan haşere ve zararlılarla mücadele için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan 123 mahallede kent sağlığını tehdit eden zararlılara karşı seferber oldu. Kış dönemi boyunca ilçe genelinde kent zararlılarıyla mücadeleye devam eden ekipler, vatandaşların yükselen sıcaklık değerleriyle birlikte yaz mevsimini rahat geçirmeleri için periyodik ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mazgallar dumanlama yöntemiyle ilaçlanıyor

Ekipler, özellikle haşerelerin yuva yaptığı kanalizasyon mazgal ve rögarları ilaçlıyor. Kış mevsimi süresince haşerelerin dinlenme alanları olan yerlerde sıcak sisleme denilen dumanlama yöntemi kullanılarak kanalizasyon, mazgal ve rögar kapaklarını ilaçlayan Çankaya Belediyesi, tespit ettiği üreme alanlarını 15 günde bir düzenli olarak ilaçlıyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren Belediye, sinek ve haşerelerin yuva yapmalarını engellemek için titizlikle mücadele ediyor.

Bataklık ve su birikintilerinde titiz çalışma

Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için de çalışmalar yürüten ekipler, özellikle çöp alanlarında ve ilçe sınırlarında belirlenen bataklık ve su birikintisi gibi jit alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğaya ve çevreye en az zararlı ilaçları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, "Tertemiz Çankaya" hedefiyle yaz boyunca da ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek.