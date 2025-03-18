Çankaya Belediyesi Yaz Aylarında Haşere ile Mücadeleye Hız Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi Yaz Aylarında Haşere ile Mücadeleye Hız Verdi

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artan haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede 123 mahallede periyodik ilaçlama ve haşere üreme alanlarına karşı düzenli çalışmalar yapılıyor.

18.03.2025 10:54  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan haşere ve zararlılarla mücadele için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan 123 mahallede kent sağlığını tehdit eden zararlılara karşı seferber oldu. Kış dönemi boyunca ilçe genelinde kent zararlılarıyla mücadeleye devam eden ekipler, vatandaşların yükselen sıcaklık değerleriyle birlikte yaz mevsimini rahat geçirmeleri için periyodik ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mazgallar dumanlama yöntemiyle ilaçlanıyor

Ekipler, özellikle haşerelerin yuva yaptığı kanalizasyon mazgal ve rögarları ilaçlıyor. Kış mevsimi süresince haşerelerin dinlenme alanları olan yerlerde sıcak sisleme denilen dumanlama yöntemi kullanılarak kanalizasyon, mazgal ve rögar kapaklarını ilaçlayan Çankaya Belediyesi, tespit ettiği üreme alanlarını 15 günde bir düzenli olarak ilaçlıyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren Belediye, sinek ve haşerelerin yuva yapmalarını engellemek için titizlikle mücadele ediyor.

Bataklık ve su birikintilerinde titiz çalışma

Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için de çalışmalar yürüten ekipler, özellikle çöp alanlarında ve ilçe sınırlarında belirlenen bataklık ve su birikintisi gibi jit alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğaya ve çevreye en az zararlı ilaçları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, "Tertemiz Çankaya" hedefiyle yaz boyunca da ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Yaz Aylarında Haşere ile Mücadeleye Hız Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
İtfaiye personelini yıkan ihbar Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti İtfaiye personelini yıkan ihbar! Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:43:51. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Yaz Aylarında Haşere ile Mücadeleye Hız Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.