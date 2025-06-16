Çankaya Belediyesi Yaz Aylarında Sinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Başlattı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, sıcak havanın etkisiyle artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattı.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların yaz mevsimini rahat ve hijyenik şekilde geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların ağırlıklı olarak kullandığı parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere, çocuk oyun alanları ve dinlenme bölgeleri düzenli olarak ilaçlanıyor. 123 mahallede yürütülen faaliyetlerle zararlılarla mücadelede etkili yöntemlerle önlem alınıyor.

Ekipler, yalnızca sinek ve sivrisinek değil, aynı zamanda kene gibi diğer zararlılara karşı da mücadele yürütüyor. Haşerelerin yoğunluk gösterebileceği alanlar önceden belirlenerek bu bölgelerde ilaçlama yapılıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen içeriklerden oluşan karışımlarla insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerde gündüz, merkez mahallelerde ise gece saatlerinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Halk sağlığını korumak için yapılan çalışmalarla ilçe sakinlerinin yaz mevsimini daha güvenli ve huzurlu geçirmesi amaçlanıyor.