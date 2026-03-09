Çankaya'da 8 Mart'ta Dayanışma ve Eşitlik Vurgusu Öne Çıktı - Son Dakika
Çankaya'da 8 Mart'ta Dayanışma ve Eşitlik Vurgusu Öne Çıktı

09.03.2026 12:16  Güncelleme: 13:04
Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine dikkati çekti. Kültür, sanat ve söyleşi programlarını içeren etkinliklerde; kadın dayanışması ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı.

Çankaya Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası avlusunda "Döviz Atölyesi" düzenlendi. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, çalışma arkadaşlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkati çeken dövizleri hep birlikte hazırladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi ise iki etkinliğe birden ev sahipliği yaptı. Hediyelik Keçe Atölyesi'nde kadınlar el emeği ürünler hazırlayıp deprem bölgesindeki kız çocuklarına göndermek için üretirken, "Dünyayı İşlemek" başlıklı söyleşide ise Aksu Bora ve Özlem Erden Aki, kadın emeği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların kamusal alandaki görünürlüğü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıların da dahil olduğu söyleşide kadınların tarihsel mücadelesi ve dayanışmanın önemi ele alındı.

"Güçlüyüz çünkü…"

Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Kadın Danışma Merkezi önünde gerçekleştirilen "Güçlü Kadınların İzinden Gidiyoruz" etkinliğinde ise Türkiye tarihine damgasını vuran kadınlar ve başarıları sergilendi. Ayrıca kadınlar, "Güçlüyüz çünkü…" ifadesiyle başlayan notlar hazırlayıp özel olarak yerleştirilen panoyu kendi hikayeleriyle doldurdu. Kadınlar, neden güçlü olduklarını notlarında paylaşarak dayanışma ve güç mesajlarını görünür kıldı.

Programda son olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen film gösteriminde kadınlar "Lohusa" filmini birlikte izledi. "Tığını, şişini, örgünü, nakışını al gel" çağrısıyla duyurulan etkinliğe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar bir yandan el işlerini yaparken bir yandan filmi izleyerek keyifli ve dayanışma dolu bir gün geçirdi.

Kaynak: ANKA

