Çankaya\'da Ağaç Otomobile Devrildi

Başkentte üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Otomobilde hasara yol açan ağaç, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Öte yandan, ağacın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
