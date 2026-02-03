Çankaya'nın Bahçıvan Adayları Eğitimlere Başladı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli yetiştiricilik yapabilmeleri için düzenlediği "Bahçıvanlık Eğitimi", Yılmaz Güney Sahnesi'nde başladı.

Çankaya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşlara kendi bahçelerinde bitki yetiştirmelerine olanak sunduğu Bahçıvanlık Eğitimi başladı. Konusunda uzman eğitmenlerin 3 hafta boyunca vereceği teorik ve pratik eğitimlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 40 saat sürecek eğitimler sonunda 'Bahçıvanlık Belgesi' almaya hak kazanacak. Hafta içi her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında eğitimlere katılacak 300 kursiyer, eğitimler sonunda kendi bahçesini tasarlama imkanı bulacak.

İklim değişikliği ile birlikte kursiyerlere nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgilerin de verildiği eğitimlerde; doğal yöntemlerle sebze üretimi, temel arıcılık, iç mekan bitkileri ve gül üretimi, yağmur hasadı, aşılama, meyve ağaçlarında budama konularında ayrıntılar aktarılacak