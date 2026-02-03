Çankaya'nın Bahçıvan Adayları Eğitimlere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya'nın Bahçıvan Adayları Eğitimlere Başladı

03.02.2026 10:44  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, vatandaşlara balkon ve bahçelerinde bilinçli yetiştiricilik yapabilmeleri için Bahçıvanlık Eğitimi düzenledi. 300 kursiyerin katıldığı eğitimlerde bitki yetiştirme, arıcılık ve iklim değişikliği gibi konular ele alınacak.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli yetiştiricilik yapabilmeleri için düzenlediği "Bahçıvanlık Eğitimi", Yılmaz Güney Sahnesi'nde başladı.

Çankaya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşlara kendi bahçelerinde bitki yetiştirmelerine olanak sunduğu Bahçıvanlık Eğitimi başladı. Konusunda uzman eğitmenlerin 3 hafta boyunca vereceği teorik ve pratik eğitimlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 40 saat sürecek eğitimler sonunda 'Bahçıvanlık Belgesi' almaya hak kazanacak. Hafta içi her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında eğitimlere katılacak 300 kursiyer, eğitimler sonunda kendi bahçesini tasarlama imkanı bulacak.

İklim değişikliği ile birlikte kursiyerlere nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgilerin de verildiği eğitimlerde; doğal yöntemlerle sebze üretimi, temel arıcılık, iç mekan bitkileri ve gül üretimi, yağmur hasadı, aşılama, meyve ağaçlarında budama konularında ayrıntılar aktarılacak

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Çankaya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'nın Bahçıvan Adayları Eğitimlere Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:08:16. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya'nın Bahçıvan Adayları Eğitimlere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.