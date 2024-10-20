Çankaya'da 'Bizim Caz' Etkinliği Caz Severleri Buluşturdu

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği 'Bizim Caz' etkinliği ile caz severleri bir araya getirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Caz Topluluğunun etkinliği büyük ilgi gördü.

ODTÜ Caz Topluluğunun bu yıl ikincisini düzenlediği Bizim Caz etkinliğine destek olan Çankaya Belediyesi kapılarını genç caz müzisyenlerine açtı. Caz severler, performanslar ile keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkında gerçekleşen etkinlikte ODTÜ Caz Topluluğundan Muhabbet Kuşları, Eskambambo ve Mama's Bıg Band'in yer aldığı müzisyenler, sahne alarak caz tınılarını sanatseverlerle buluşturdu.

Genç ve usta müzisyenleri bir araya getiren etkinlikte müzisyenlerin genellikle enstrüman çalanların doğaçlama sololar çaldığı ve melodiler üzerinde gayrı resmi bir müzik etkinliğini içeren Jam Session performansları beğeni topladı.