Çankaya'da İlaçlama Çalışmaları Hızlandı

28.04.2026 11:03  Güncelleme: 11:37
Çankaya Belediyesi havanın ısınmasıyla birlikte vektör (hastalık taşıyan canlılar) mücadelesini hızlandırarak ilçe sakinlerinin yaz aylarını sorunsuz geçirmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sıcak havanın etkisiyle doğada oluşan sivrisinek, karasinek, kene ve yaprak bitlerinin üremesini engellemek için su birikintisi bulunan mezbelelik alanlarda larvasit uygulaması gerçekleştiren Çankaya Belediyesi ekipleri, sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde kanallara sıcak sisleme yöntemi uyguluyor. Karasineklerin üreme alanları olan çöp konteynerlerine hem larva hem de ilaçlaması yapılırken, çalılık ve yeşil alanlar da gün içinde sürekli ilaçlanıyor.

168 park ilaçlandı

Ağaç yaprağında oluşan yaprak bitleri (afit) ile de mücadelesini sürdüren ekipler,  ağaçlara zarar veren ve insanları da rahatsız eden afitlerin ürememesi için parklardaki ağaçları ilaçlıyor.

Vatandaşların taleplerini koordineli bir biçimde yerine getiren Çankaya Belediyesi, 1035 noktada larva ve ergin mücadelesini sürdürürken ilçe genelinde 168 parkın ilaçlamasını yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Vatandaşlara çağrı

Doğaya en az zarar vererek yürütülen vektör mücadelesinde vatandaşlara da iş düştüğünü belirten Çankaya Belediyesi, vatandaşların evcil hayvanlar için dışarı bıraktıkları suları sıklıkla değiştirmesinin ve organik atıkları poşetleyerek atmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

11:31
11:18
10:59
10:58
09:48
09:19
