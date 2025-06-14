Çankaya'da Kreş Mezuniyet Töreni ve Yeni Kreş Projeleri - Son Dakika
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Çankaya'da Kreş Mezuniyet Töreni ve Yeni Kreş Projeleri

14.06.2025 10:40  Güncelleme: 11:19
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gündüz bakımevlerindeki öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Güner, kreş sayısını artırarak daha fazla çocuğa hizmet vereceklerini belirtti.

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye bünyesindeki gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrencilerin yıl sonu mezuniyet törenine katıldı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleşen törende konuşan Güner, "Çankaya'da 15 kreşimizde bin 700 evladımıza ev sahipliği yapıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Bu yeni dönemde de bu yıl içinde 2 yeni kreşimizin hazırlıklarını tamamladık, proje aşamasında ve bir an önce yapımına başlayıp yetiştirmek için gün sayıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye bünyesindeki 15 gündüz bakımevinde eğitim gören 650 öğrencinin yıl sonu mezuniyet törenine katıldı. Ahlatlıbel Atatürk Parkında gerçekleşen, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın da katılım sağladığı törende çocukların heyecanına ortak olan Başkan Güner, mezun olan minikleri tebrik etti, kreşlerin sayısını artırarak daha fazla çocuğa hizmet vereceklerini söyledi.

"2 yeni kreşimizin hazırlıklarını tamamladık"

Başkan Güner, "Hepimizin umudu, geleceği ve bu ülkeye olan inancımızı perçinleyen bizi bağlayan evlatlarımızı kreşlerimizden mezun ediyoruz. Bizler onlara gözümüz gibi baktık. Çankaya'da 15 kreşimizde bin 700 evladımıza ev sahipliği yapıyoruz ve geleceğe hazırlıyoruz. Bu yeni dönemde de bu yıl içinde 2 yeni kreşimizin hazırlıklarını tamamladık, proje aşamasında ve bir an önce yapımına başlayıp yetiştirmek için gün sayıyoruz" dedi.

"Yavrularımıza hizmet vermeye devam edeceğiz"

Çankaya'da 10 kreşi daha hizmete açmayı hedeflediklerini belirten Güner, "Tabii ne kadar zor durumda olursak olalım, ne kadar engelle, baskıyla karşılaşırsak karşılaşalım bizim için en önemli yatırımlardan ve hizmetlerden birisi kreşlerimiz. Çankaya'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kreşlerimizin başarısını daha da artırarak sizlere, yavrularımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gece Kreşi uygulamasının da ivme kazandığını, gerektiğinde yeni bir gece kreşi daha açacaklarını belirten Başkan Güner, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, bu ülke için önemli bir değer olsunlar"

"Biz Çankaya'da Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilkelerine bağlı gelecek kuşakların yetişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sizlerden alacağımız güçle, velilerimizin yurttaşlarımızın desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün mezun ettiğimiz çocuklarımız, bu ülke için önemli bir değer olsunlar, önemli birer yurttaş kültürde, sanatta, bilimde, edebiyatta, sporda, hukukta, tıpta her alanda umarım ki bu ülkeye hizmet ederler diliyorum."

Çankaya Belediyesi'nin kreşlerinde eğitimini tamamlayan 6 yaş grubu çocuklar, diplomalarını Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in elinden aldı. Şenlik havasında geçen etkinlikte çocuklar, maskotlar, tahta bacak, jonglör, bubble şov ve palyaçolar eşliğinde eğlendi, yüz boyama alanında rengarenk figürlerle keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da Kreş Mezuniyet Töreni ve Yeni Kreş Projeleri - Son Dakika

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