Çankaya Zabıtası, Ramazan Dolayısıyla Denetimlerini Sıklaştırdı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla rutin denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, işletmelerin yönetmeliğe uygunluğu, vergi levhası, ruhsat, fiyat etiketleri ile son kullanma tarihi kontrolünün yanı sıra hijyen kurallarına uyup uymadığını da inceliyor.

Çankaya Zabıtası, ilçedeki iş yerlerindeki denetimlerini ramazan dolayısıyla yoğunlaştırdı. Pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, market, kasap gibi birçok işletmede vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim yapan ekipler; hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.

Fırınlarda gramaj kontrolü

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde; hijyen kuralları, ürünlerin gramaj uygunluğu ve fiyat etiketi denetimleri ön plana çıkıyor. Özellikle pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda gramaj kontrolleri yapılırken, üretim alanlarının temizliği ve çalışan personelin hijyen koşulları inceleniyor.

Marketlerde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünler, raf ve kasa fiyat uyumu ile temel gıda ürünlerinin saklama koşulları denetlendi. Zabıta ekipleri, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunurken, eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında idari işlem uyguluyor.

Ramazan ayında artan tüketim yoğunluğu nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını belirten ekipler, vatandaşları karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu.