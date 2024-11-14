Çankaya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üniversiteler Mahallesi'ndeki bir kafede, S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesinden tartışmaya başladı.

Kafede arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A, S.Y'yi yanında bulunan silahla yaraladıktan sonra N.A. ile birlikte kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.