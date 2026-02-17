Çankaya\'da TIR Kazası: 76 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. isimli kadın, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 BV 363 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
