Çankaya'daki cinayet zanlısı Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadının öldürülmesi olayının firari şüphelisi maktulün ağabeyi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 27 Temmuz'da Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Deresi bölgesinde G.A'nın (41) öldürülmesi olayının şüphelilerinden olan maktulün ağabeyi K.A'nın (45) Keskin ilçesi Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı duyumu üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinden oluşan 32 kişilik ekip, "Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan şüpheliyi saklandığı yerde operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekiplerine teslim edileceği belirtildi.