Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Kış Mücadelesinde El Ele

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri karla mücadele çalışmalarında ortak hareket etti.

Çankaya Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını zaman zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yürütüyor. Başkentlilerin yağış sonrası zor durumda kalmaması için ele ele veren ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarında buzlanan yolları kar küreme makineleri ile temizlemenin yanı sıra elle küreme çalışmalarını da koordineli bir biçimde yürütüyor.

Çankaya Belediyesi'nin Mühye bölgesinde yer alan Temizlik Şantiyesi'nde toplanan ve birlikte hareket eden ekipler, yüksek kesimlerde ve dik yokuşlarda tuzlama ve küreme çalışmaları ile vatandaşların sorun yaşamamaları için çabalıyor.