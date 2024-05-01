Çankırı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkusu

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Çankırı'da 1 Mayıs coşkusu

ÇANKIRI - Çankırı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalar dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da işçiler '1 Mayıs İşçi Bayramı"nda işçiler Kucaklama taşında toplanarak kent meydanına kadar yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık daha sonra meydanda toplandı. Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlar davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kutlamalar dron ile havadan görüntülendi.