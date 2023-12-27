Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.