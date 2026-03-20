Çankırı\'da 7 Trafik Kazası: 27 Yaralı

Çankırı'da arife gününde il genelinde meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında toplamda 27 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, kara yollarında araç yoğunluğu oluşturdu.

İl genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler yapılırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgedeki yağışlı havanın da etkisiyle Ilgaz, Kızılırmak, Çerkeş, Şabanözü ve Korgun ilçelerinde meydana gelen 7 ayrı kazada 27 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu, 1 yaralının ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral ile birlikte Germece ve Ilgaz Belören uygulama noktalarında denetimlere katılarak, yola çıkan sürücülere uyarılarda bulundu.