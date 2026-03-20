Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da 7 Trafik Kazası: 27 Yaralı

20.03.2026 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da arife gününde il genelinde meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında toplamda 27 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, kara yollarında araç yoğunluğu oluşturdu.

İl genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler yapılırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgedeki yağışlı havanın da etkisiyle Ilgaz, Kızılırmak, Çerkeş, Şabanözü ve Korgun ilçelerinde meydana gelen 7 ayrı kazada 27 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu, 1 yaralının ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral ile birlikte Germece ve Ilgaz Belören uygulama noktalarında denetimlere katılarak, yola çıkan sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 01:14:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.