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Çankırı'da etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Ilgaz, Korgun, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde öğle saatlerinde fırtına ve aralıklarla sağanak etkili oldu.

Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrilirken, bir mandıranın çatısı uçtu, ilçe merkezindeki Mitik Camisi'nin minaresinin külahı devrildi.

Ilgaz ilçesinde de bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların camları kırıldı.

Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

İl genelinde fırtına nedeniyle uçuşan çeşitli cisimlerin çarpması sonucu 4 kişinin hafif yaralı olarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.