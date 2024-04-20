Çankırı'da etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ile Ilgaz, Korgun, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde öğle saatlerinde fırtına ve aralıklarla sağanak etkili oldu.
Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrilirken, bir mandıranın çatısı uçtu, ilçe merkezindeki Mitik Camisi'nin minaresinin külahı devrildi.
Ilgaz ilçesinde de bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların camları kırıldı.
Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.
İl genelinde fırtına nedeniyle uçuşan çeşitli cisimlerin çarpması sonucu 4 kişinin hafif yaralı olarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak yağışın ardından Bekirdere Mahallesi'nde yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Enis Destan'ın attığı golle Trabzonspor öne geçti.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndüremeyen vatandaş itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evin önündeki elektrik teline zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve YEDAŞ ekipleri hattaki akımı kesti. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı ve YEDAŞ ekipleri elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan saçının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.
Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu. Ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlçe merkezinde çatıların uçtuğu bildirildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
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