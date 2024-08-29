Çankırı'da göletlerdeki balık popülasyonu binlerce sazan ile canlı tutuluyor - Son Dakika
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Çankırı'da göletlerdeki balık popülasyonu binlerce sazan ile canlı tutuluyor

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Çankırı'da bulunan göletlerdeki balık popülasyonu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından salınan sazan balıkları ile canlı tutuluyor. Son olarak 37 gölete 773 bin yavru sazan balığı salındı.

29.08.2024 13:32
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Çankırı'da göletlerdeki balık popülasyonu salınan binlerce sazan ile canlı tutuluyor

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün:

"7 adet gölete 5-8 gram arası 773 bin adet yavru sazan balığı saldık"

ÇANKIRI - Çankırı'da bulunan göletlerdeki balık popülasyonu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından salınan sazan balıkları ile canlı tutuluyor. Son olarak 37 gölete 773 bin yavru sazan balığını söyleyen Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yasak avlanmanın önüne geçmek için de yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde göletlerdeki balık popülasyonu her geçen gün artıyor. Çankırı'da bu çerçevede 37 gölete 5 ila 8 gram arasında ağırlığa sahip 773 bin yavru sazan balığı salındı. Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma Üretim İstasyonu tarafından üretimi gerçekleştirilen balıklar, Ağustos ayının ilk günlerinde göletlerle buluşturuldu. Sürekli olarak göletlerin balıklandırıldığını ve balık popülasyonunun arttırıldığını belirten Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, popülasyonun korunması için de yasak avlanmanın önüne geçmek amacıyla da sürekli olarak denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"37 adet gölete 5-8 gram arası 773 bin adet yavru sazan balığıyla balıklandırma sağladık"

Balıklandırmadaki amacın ekosistemin korunması ve sportif amaçlı balıkçılığın popülasyonu olduğunu belirten Dr. Düzgün, "Bakanlığımız hem yöremiz çiftçilerini hem de doğal hayatı korumaya yönelik projeler yapmakta. Bu kapsamda su kaynaklarında farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi için Bakanlığımızca uygulanan 'Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi'ni ilimizde uygulayarak 37 adet gölette 5-8 gram arası 773 bin adet yavru sazan balığıyla balıklandırma sağladık. Bizim buradaki amacımız iç su kaynaklarının rasyonel olarak kullanılmasını sağlamak sulak alanlardaki doğal bitki florasının sağlamak ve ekosistemi canlı tutmak, sportif amaçlı balıkçılığın popülasyonunun arttırılması sağlamak" dedi.

"Olağanüstü, yasak ürünler ve yasak zamanda avlananlarla ilgili tedbirleri alıyoruz"

Yasak avlanmanın önlenmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Dr. Düzgün, "Yöre yetiştiricilerimiz ve amatör balıkçılarımızdan ricamız, çevre kirliliğine neden olmasınlar, iç sularımız kirletilmesin ve uygunsuz av araçları ile avlanılmasınlar. Sürekli jandarma ile kontrol içerisindeyiz. Olağanüstü, yasak ürünler ve yasak zamanda avlananlarla ilgili tedbirleri alıyoruz ve yakalananları cezai işlem uygulanıyor. Hem amatör balıkçılarımızın hem de yöre halkımızın avlanma limitlerine uyması bu projenin ileriye dönük faydasını da artıracaktır. Bu anlamda biz, tüm vatandaşlarımızdan bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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